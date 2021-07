Giornata nazionale Enpa contro l’abbandono di animali

Viterbo - Appuntamento sabato e domenica a piazza della Repubblica dalle 10,30 alle 19,30

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con l’arrivo della bella stagione si torna tristemente a parlare di abbandono di animali: ecco cosa rischia chi si macchia di questo reato.

Sono tantissimi gli animali che ancora oggi vengono abbandonati. Un gesto deplorevole e terribile nei confronti di un cane o di un gatto che era stato accolto in famiglia e del quale ci si libera come di un oggetto senza valore.

Un cane

Abbandonare un cane oggi è molto più che un atto deplorevole: è un reato. In Italia l‘abbandono di animali è vietato ai sensi dell’art. 727 del codice penale che recita al primo comma: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10mila euro.”

L’abbandono di cani e gatti oltre a portare al randagismo è spesso causa di incidenti stradali. Gli animali domestici infatti, si ritrovano spaesati a vagare per le strade, creando situazioni che mettono in pericolo la loro incolumità e quella degli automobilisti. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l’abbandono di cani e gatti, il picco massimo di animali abbandonati si registra purtroppo durante il periodo estivo, arco temporale durante il quale la partenza per le vacanze porrebbe il problema della presenza di un animale domestico al quale vanno indirizzate diverse cure.

Oltre il 30% dei cani viene abbandonato anche dopo l’apertura della stagione della caccia. Probabilmente perché l’animale viene ritenuto non in grado di cacciare. Si stima che mediamente ogni anno vengano abbandonati circa 80mila gatti e 50mila cani, dei quali un numero considerevole rischia di morire in incidenti stradali, di fame o a causa di maltrattamenti.

Il reato di abbandono scatta anche se si lascia un animale, in estate, chiuso in auto per numerose ore. In caso di condanna, secondo la giurisprudenza, comporta, inoltre, anche la confisca dell’animale.

Quello che ogni cittadino può fare per contrastare questo fenomeno è sicuramente agire quando si assiste ad un caso di abbandono, denunciando l’accaduto alle forze dell’ordine, che provvederanno a mettere in sicurezza l’animale ed a perseguire i colpevoli.

Enpa sezione di Viterbo e provincia vi aspetta sabato e domenica presso Piazza della Repubblica dalle 10,30 alle 19,30 per la giornata nazionale contro l’abbandono.

Mauro Chiarle

Presidente provinciale

Sezione Enpa Viterbo e Provincia

1 luglio, 2021