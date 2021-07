“Giovane spara tra la gente, una bravata premeditata che non va presa alla leggera”

Festeggiamenti Europei - Viterbo - Il sindaco Arena: "Oggi sentirò Digos e questore" - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – “Una bravata premeditata che non va presa alla leggera”. Il punto di vista del sindaco di Viterbo Giovanni Arena rispetto a quanto successo l’altra sera in via Ascenzi durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

Un ragazzo di 27 anni, R.S. di Vetralla, a un certo punto è sbucato fuori dal finestrino di una macchina col passamontagna bianco in volto e ha sparato un colpo in aria. Lì vicino c’erano però alcuni poliziotti della Digos che hanno sentito il colpo di pistola, individuato la macchina, preso la targa e nel giro di un’ora trovato il ragazzo.

Viterbo – Ragazzo spara un colpo di pistola tra la gente – La scacciacani e il passamontagna sequestrati dalla polizia

“La scorsa notte – spiega una nota della Questura – durante le manifestazioni di giubilo che si sono svolte in centro per celebrare il successo degli Azzurri, una persona con un passamontagna, dal finestrino anteriore di un’auto, ha esploso dei colpi a salve in aria con una pistola scacciacani, fedele riproduzione di quella in dotazione alle forze di polizia. Gli agenti della Digos, coordinati sul posto dal loro dirigente, dopo aver subito annotato la targa del veicolo, sono riusciti nell’immediatezza a rintracciare l’autore del gesto”.

Vittoria Euro2020 – La nazionale azzurra

Il ragazzo che sparato è stato poi denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose. Sequestrati il passamontagna e la pistola utilizzati, compreso un bossolo a salve.

“Un atteggiamento incosciente – ha aggiunto Arena -. Come se, in caso di festa, tutto fosse consentito. Ma così non è. E certi atti non possono diventare la normalità”.

Viterbo – Europei di calcio- I festeggiamenti al Sacrario

“Domani (oggi ndr), sentirò la Digos e il questore. Fortunatamente le forze dell’ordine hanno sempre agito con tempestività individuando i colpevoli. Una garanzia di sicurezza importante. Lo sparo dell’altra sera in piazza – conclude infine il sindaco – va assolutamente condannato e spero che resti un gesto isolato che va comunque sia approfondito. E chi si rende autore di questi episodi deve rispondere alla giustizia”.

Daniele Camilli

13 luglio, 2021