Giovanni Arena, sindaco in fuga…

Viterbo - Comune - Approfittando della quiete mattutina il primo cittadino si è messo a correre, probabilmente per andare il più lontano possibile dalla sua litigiosa maggioranza

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Giovanni Arena, un sindaco in fuga. Che la sua maggioranza gli stesse dando poche gioie e tanti dolori, era risaputo. Seppure il diretto interessato non abbia mai voluto ammetterlo direttamente.

Anzi, come nel caso della Lega domenica, in pubblico sono continui scambi di attestati di stima, apprezzamenti e fiducia.

Ma adesso ci sono le prove. Dell’esatto contrario. Eccolo, Giovanni Arena in fuga. Il video non lascia spazio a interpretazioni.

Il primo cittadino corre. Un filmato lo prova. Sorpreso (si fa per dire) da un fedele concittadino che lo riprende, Arena passando sorride. Per dissimulare la fuga, in un innocuo allenamento. E per rafforzare la tesi, pubblica anche il filmato sul suo profilo Facebook con tanto di post: “Il miglior modo d’iniziare la giornata”.

Correndo? No, fuggendo di buon mattino. Qualcuno gli domanda se si stia allenando per la fuga. Ma non è una prova generale.

Altri gli propongono percorsi alternativi. Sapendo quanto è allenato, con un passato da insegnante d’educazione fisica, suggeriscono La Capretta o altre zone, dove la prestanza fisica sarebbe meglio messa alla prova, da rovi ed erba alta o magari da rifiuti non ritirati.

Non avendo tutti ben compreso che questa non è una corsa, ma una fuga.

Dopo tre anni in cui tutti lo accusano d’andare piano, se non essere immobile, ecco Arena che corre, anzi fugge. Chissà dove sarà arrivato a quest’ora…

1 luglio, 2021