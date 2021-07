Giovedì parte il festival La Tuscia dei corti viventi

Soriano nel Cimino - La rassegna premia i migliori cortometraggi horror indipendenti

Condividi la notizia:











Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Prende il via La Tuscia dei corti viventi, il primo festival dei cortometraggi horror indipendenti della Tuscia viterbese, creato e organizzato da MovieMents in collaborazione con Spazio corsaro, nei giorni 29, 30, 31 luglio e 1 agosto 2021 a via Umberto I e allo Spazio corsaro di Chia (Soriano nel Cimino).

Tra le opere inviate sono state selezionate le 10 partecipanti al concorso. Sono previste due categorie vincenti: Miglior cortometraggio e Menzione speciale. La durata massima dell’opera presentata è di 25 minuti.

All’interno del festival è previsto anche un workshop di scrittura creativa horror e uno di teatro horror, oltre la presenza di ospiti illustri del genere horror indipendente.

La Tuscia dei corti viventi

Condividi la notizia:











27 luglio, 2021