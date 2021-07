Giuseppe Cioccolini campione italiano Uisp alla Salitredici

Sport - Atletica - Il portacolori dell'At Running, conquista il titolo nella categoria D - Per la società ortana anche un secondo posto di Umberto Persi alla Jennesina

Condividi la notizia:











Sport – Atletica- Giuseppe Cioccolini sul podio della Salitredici

Abbadia San Salvatore – Giuseppe Cioccolini conquista il campionato italiano Uisp alla Salitredici di Abbadia San Salvatore. Il vignanellese, portacolori dell’At Running, si aggiudica il titolo nella categoria D (over 50 anni), celebrando così il ritorno in gara dopo un lungo infortunio.

Classica del podismo toscano, la Salitredici, e in particolare delle corse un salita. La gara si disputa lungo la strada provinciale che dallo stadio comunale di Abbadia San Salvatore porta alla vetta del monte Amiata, con un percorso comprensibilmente molto duro, che richiede grande forza per affrontare la scalata.

Cioccolini, che ha ripreso a correre solo poche settimane fa, ha mantenuto il tono muscolare praticando il ciclismo, che gli ha permesso di arrivare alla Salitredici con una condizione fisica sufficiente per chiudere la gara in 1h 03’31”, diciassettesimo assoluto e primo di categoria.

Meglio di Cioccolini, a livello assoluto, fa l’altro portacolori At Running Andrea Rofena, che si piazza dodicesimo e ottavo nella categoria B (over 35 anni). Per la società ortana sono in gara anche Roberto Castagnini (31esimo) e Achille Anselmi (208esimo).

Oltre al successo di Cioccolini, At Running festeggia anche il secondo posto di Umberto Persi alla Jennesina di Jenne, in provincia di Roma. L’atleta di Monterotondo si rende protagonista di una prova di assoluto valore, chiudendo alle spalle del solo Moses Lekuraa.

Condividi la notizia:











21 luglio, 2021