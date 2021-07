Gli americani fanno marcia indietro, mascherine al chiuso anche per i vaccinati

Coronavirus - La raccomandazione delle autorità sanitarie federali dopo l’aumento dei contagi anche dovuto alla variante Delta

New York – Gli americani fanno marcia indietro, dopo il balzo dei contagi da Coronavirus in tutto il paese. Le autorità sanitarie federali hanno raccomandato l’utilizzo al chiuso della mascherina anche per i vaccinati nelle aree ad alto rischio Covid. Alcuni vaccinati contagiati dalla variante Delta, viene spiegato, possono continuare a diffondere il virus.

Joe Biden alla Casa Bianca

Si tratta di un’inversione di tendenza, anticipata già nei giorni scorsi dal New York Times: il quotidiano americano ha sottolineato come la decisione sia dovuta alle crescenti infezioni legate alla diffusione della variante Delta, anche in persone immunizzate, e dell’aumento di casi in aree con bassi tassi di vaccinazione. I vaccini, riportano comunque le autorità federali, “rimangono efficaci contro i peggiori esiti dell’infezione con il virus, compresi quelli che coinvolgono la variante Delta”.

Il presidente americano Joe Biden ha poi annunciato che sono in corso valutazioni sull’eventuale obbligo di vaccinazione per tutto il personale che lavora nel governo federale.

28 luglio, 2021