I grandi classici, da Plauto a Ovidio, protagonisti a “Teatri di pietra”

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Ritmi serrati e consensi unanimi per la 19esima edizione di Teatri di pietra, in corso all’Anfiteatro romano di Sutri fino al 5 agosto.

I prossimi appuntamenti in programma in settimana sono tutti all’insegna dei classici, da Plauto a Esopo fino ad Ovidio.

Giovedì 22 luglio, alle 21, la compagnia Torino Spettacoli andrà in scena con “Tutta colpa di Plauto!”, da Tito Maccio Plauto, di Girolamo Angione e Gian Mesturino, per la regia di Girolamo Angione e le coreografie di Gianni Mancini con Elia Tedesco , Simone Moretto, Greta Malengo.

Il giorno successivo, venerdì 23 luglio, TTR – il Teatro di Tato Russo darà vita a “Lupus in Fabula” da Esopo e Fedro con Chiara Meschini e Luisa Stagni.

Sabato 24, invece, sarà la volta de La Fabbrica dell’Attore-Teatro Vascello con Pvidio Heroides vs Metamorphosys.

I testi tratti dalle Heroides di Ovidio saranno interpretati da Manuela Kustermann con l’accompagnamento di Cinzia Merlin al pianoforte.

Le due donne insieme sono riuscite a creare uno spettacolo che è una perfetta sintesi tra parole e musica in cui il classicismo letterario e musicale viene riletto, reinterpretato, rinnovato e rivolto verso i nuovi orizzonti della contemporaneità.

Le Heroides, nell’interpretazione di Manuela Kustermann, attraverso la meravigliosa scrittura di Ovidio e nelle figure di Penelope, Arianna, Canace, Medea, Ipsipile, evocano una condizione femminile fatta di soprusi, solitudini, costrizioni e violenze ancora oggi così tristemente attuale.

Teatri di pietra, la prestigiosa rassegna che unisce teatro, musica e danza, si svolge con la direzione artistica del maestro Aurelio Gatti ed è a cura di Pentagono produzioni, in collaborazione con il comune di Sutri, il patrocinio del ministero della Cultura Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la regione Lazio, la Rete nazionale dei Teatri di pietra e la Fondazione Carivit.

19 luglio, 2021