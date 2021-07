Granfondo Est! Est!! Est!!! a Roberto Crisi e Fabiana Romana Costantini

Sport - Montefiascone - La manifestazione si è svolta domenica 25 dopo un anno di assenza dal calendario a del Covid

Condividi la notizia:











Montefiascone – riceviamo e pubblichiamo – Grande spettacolo alla Granfondo dell’Est! Est!! Est!!!, manifestazione che si è svolta domenica 25 luglio dopo un anno di assenza dal calendario a causa della pandemia di Covid-19.

In un evento che si è svolto nel pieno delle normative anti-contagio, i bikers che hanno preso parte alla manifestazione si sono dati grande battaglia lungo il percorso ricavato all’interno dei vigneti dell’Est! Est!! Est!!!, il famoso vino laziale prodotto a Montefiascone, sede di partenza e arrivo della gara.

La corsa è stata vinta per la seconda edizione consecutiva da Roberto Crisi, che si è presentato tutto solo sul traguardo di Montefiascone con il tempo di 1:43:04. Il corridore della Rdr Italia ha superato Alfredo Balloni, giunto con 55” di ritardo all’arrivo, e Adriano Angeloni, che ha conquistato il terzo gradino del podio.

Molto bella anche la gara femminile, che è stata dominata da Fabia Romana Costantini: la portacolori del Team Bike Palombara Sabina ha superato Elena Spadaccia e Maria Zampella, che hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio assoluto.

La Granfondo dell’Est! Est!! Est!!! va quindi in archivio con un nuovo successo organizzativo, raggiunto nonostante tutte le difficoltà dettate dal periodo storico che stiamo vivendo. La Mtb Montefiascone esprime massima soddisfazione per come sia andato l’evento, non semplice da organizzare, ma che ha ripagato di tutti gli sforzi compiuti.

Granfondo Est Est Est

Condividi la notizia:











26 luglio, 2021