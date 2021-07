Viterbo - Morte di Aldo Perugi, il ricordo di Vincenzo Peparello (Confesercenti)

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il presidente della Confesercenti di Viterbo, Vincenzo Peparello, i componenti della presidenza e i soci partecipano al lutto per la scomparsa dell’avvocato Aldo Perugi, che, a lungo, ha avuto continui contatti e collaborazioni con la nostra l’associazione.

“Entrai a far parte della giunta della camera di commercio quando Perugi era segretario – ricorda Peparello – È stato il momento in cui insieme furono avviati i primi progetti per il turismo. Erano gli anni Novanta.

La sua scomparsa è una grave perdita per la città e per la Tuscia perché la sua azione in vari campi, ma soprattutto dal punto di vista economico e sociale, avendo, successivamente, assunto altri prestigiosi incarichi ancora oggi continua ad essere visibile. Conservo di lui un ottimo ricordo”.

La Confesercenti esprime ai familiari le più sentite condoglianze.

Confesercenti – Viterbo

6 luglio, 2021