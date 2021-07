Roma - Papa Francesco in occasione dell'angelus domenicale, tenuto dall'ospedale Gemelli: “Ho sperimentato l'importanza di un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti”

Condividi la notizia:











Papa Francesco

Roma – “Grazie fratelli e sorelle, ho sentito molto la vostra vicinanza e le vostre preghiere”.

Così papa Francesco in occasione dell’angelus domenicale, tenuto stavolta dall’ospedale Gemelli di Roma, dove il pontefice è ricoverato a seguito di un intervento per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno – ha esordito il pontefice -. Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, anche qui dal Policlinico ‘Gemelli’. Vi ringrazio tutti: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore”.

“In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri paesi – ha aggiunto papa Francesco -. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti”.

“Voglio dire il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento – ha concluso – ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale di questo ospedali e degli altri ospedali. Lavorano tanto”.

Condividi la notizia:











11 luglio, 2021