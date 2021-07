“Grazie a Rotelli la qualificazione sarà visibile nella visura camerale”

Economia - De Simone (Confartigianato) sugli installatori di impianti alimentati da energie rinnovabili

Viterbo – “Dal primo gennaio 2022 sulle visure camerali delle imprese sarà inserita la qualificazione obbligatoria conseguita dagli installatori e manutentori di impianti alimentati da energie rinnovabili, come da tempo chiesto a gran voce da Confartigianato. Ciò grazie all’impegno dell’onorevole viterbese Mauro Rotelli, firmatario dell’emendamento apposito presentato e approvato dalla Camera in sede di discussione sul Dl Semplificazioni – Governance Pnr”.

Lo afferma il segretario provinciale di Confartigianato imprese di Viterbo, Andrea De Simone.

“Un doveroso ringraziamento all’onorevole Rotelli, sempre attento alle esigenze del mondo delle imprese – aggiunge De Simone -, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Ora finalmente le imprese qualificate e in regola con gli obblighi di legge saranno riconosciute e distinte da quelle che non hanno compiuto percorsi di qualificazione”.

20 luglio, 2021