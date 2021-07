Parigi - I leader delle manifestazioni: “Ci infastidisce il voler rendere obbligatori i vaccini senza renderli effettivamente obbligatori”

Condividi la notizia:











Parigi – Proteste contro il Green pass obbligatorio

Parigi – Green pass in Francia, 114mila in piazza per protestare contro le misure di Macron.

114mila persone in piazza in tutta la Francia per protestare contro le misure volute da Emmanuel Macron che impone l’obbligo di pass sanitario per trasporti, ristoranti e bar e l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.

A rendere noti i numeri delle manifestazioni è stato il ministero dell’Interno francese. 114mila in tutta la nazione, circa 18mila a Parigi. Tra gli slogan più frequenti, “Libertà”, “Macron si dimetta” e “No alla dittatura sanitaria”.

“Abbiamo fatto un appello a manifestare per dire no al pass sanitario’ – ha spiegato Maxime Nicolle, volto storico del movimento dei Gilet Gialli, presente anche alle manifestazioni contro il greeen pass -. È un movimento di cittadini stufi di essere trattati come bambini e stanchi delle troppe restrizioni alle loro libertà. Questo movimento riunisce tutte le classi popolari della società. La rabbia nel paese è sempre più profonda e sempre più forte. I gilet gialli hanno rappresentato un inizio di qualcosa che sta crescendo e che si sta espandendo. Tra le cose che infastidiscono di più nelle misure annunciate da Macron è quel voler rendere obbligatori i vaccini senza renderli obbligatori, a parte chiaramente per il personale sanitario che saranno obbligati a vaccinarsi”.

“Queste misure sono un attacco ai nostri diritti, alla libertà di circolazione e una violazione alla nostra privacy – ha aggiunto Nicole -. Ed è particolarmente stupefacente che giustifichi queste misure parlando di una questione sanitaria. Questo tipo di misura non esiste per gli altri vaccini. Sta dividendo in due la popolazione: i vaccinati da una parte e i non vaccinati d’altra”.

Condividi la notizia:











18 luglio, 2021