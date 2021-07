Green pass, i presidi chiedono l’obbligo di vaccino per gli studenti

Coronavirus - All’incontro con il ministro dll’Istruzione Bianchi: “Le condizioni per un rientro in presenza dipendono dall’esito della campagna vaccinale. L’alternativa è la dad"

Roma – Green pass, oltre al personale scolastico, serve anche l’obbligo di vaccino anti Covid agli studenti che possono farlo. È quanto chiede l’associazione nazionale dei presidi che ieri ha incontrato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per discutere sulla riapertura della scuola a settembre.

Coronavirus – I banchi distanziati in una scuola

Ma poi chiariscono: “Se la campagna dei vaccini non va, si torni alla Dad”. “Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono essenzialmente dall’esito della campagna vaccinale per personale della scuola e studenti. L’alternativa a questo, deve essere chiaro a tutti, è la didattica a distanza”. Così Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale Presidi, all’incontro con il ministro dell’Istruzione. “Il parere del Cts del 12 luglio non è sufficientemente preciso e deve essere tradotto in concrete indicazioni per le scuole”, aggiunge.

“L’obiettivo di tutto il governo è la riapertura in presenza a settembre” ha sottolineato il ministro Bianchi durante l’incontro con i sindacati. “Il mondo della scuola ha reagito con responsabilità alla campagna di vaccinazione – ha osservato – Il governo si è predisposto per tempo alla ripresa, stanziando in totale per la sicurezza più di 1,6 miliardi negli ultimi mesi. Ora siamo pronti per il piano scuola che condivideremo con regioni e autonomie locali in conferenza unificata” in programma per il 29 luglio.

28 luglio, 2021