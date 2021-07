Guariti tre dei quattro studenti contagiati a Malta, per loro l’incubo Covid è finito

Salute - Nell'alto Lazio ieri 135 positivi - A Civitavecchia focolaio dopo festa di compleanno - A Viterbo il camper dei vaccini fa tappa nelle frazioni di Roccalvecce e Grotte santo Stefano

di Raffaele Strocchia

Viterbo – L’incubo Covid per tre dei quattro studenti viterbesi contagiati durante la vacanza studio a Malta è davvero finito: sono guariti e sono nelle loro abitazioni. Uno solo è ancora positivo, ospite del Covid hotel di Roma dove è assistito dal giorno del rimpatrio avvenuto lo scorso venerdì. La speranza è che anche lui si possa negativizzare a breve e tornare a casa dalla propria famiglia.

Nel frattempo nella Tuscia i casi attuali sono diventati 237: tre riguardano cittadini ricoverati in ospedale, uno dei quali a Belcolle. Ieri la Asl di Viterbo, a fronte di una sola guarigione, ha accertato altri 25 positivi: la maggior parte nel capoluogo (sei), poi quattro a Orte, tre a Vetralla e due a Tuscania. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nelle proprie abitazioni.

Nelle scorse 24 ore nessun minorenne è risultato aver contratto il virus: la metà dei nuovi contagiati sono comunque giovani tra i 18 e i 30 anni, mentre il più grande ne ha 79. Stando al bollettino della Asl, “dieci persone hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive-in”. Ma dalla Cittadella della salute sono partiti approfondimenti per capire se, al di là della sintomatologia, abbiano o meno collegamenti con i positivi dei giorni scorsi.

Nel resto dell’alto Lazio, ieri la Asl Roma 4 ha riscontrato ben 93 casi (di cui dieci a Civitavecchia) e 12 guarigioni. L’assessore regionale alla sanità Alessio d’Amato fa sapere che “il territorio è attenzionato per un cluster dovuto a feste di compleanno”. L’azienda sanitaria di Rieti ha invece registrato diciassette contagiati (di cui nove nel capoluogo) e due negativizzati.

Sul fronte delle vaccinazioni, la Tuscia viaggia verso le 321mila somministrazioni: quasi 2mila 400 quelle fatte nelle scorse 24 ore. Le persone che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson sono invece oltre 149mila. Entrambi i contatori sono destinati ad aumentare sensibilmente nel fine settimana quando completeranno il ciclo vaccinale coloro che hanno partecipato agli open day con Astrazeneca. Questa volta, però, riceveranno o Pfizer o Moderna nei centri dedicati di Viterbo (Grotticella) e Civita Castellana (sala Mice) esclusivamente dalle 9 alle 17.

Intanto il camper della Asl per le inoculazioni itineranti continua a girare. Oggi sarà a Canepina, domani a Tuscania (anche per i migranti) e sabato a Viterbo nelle frazioni di Roccalvecce e Grotte santo Stefano. Quest’ultima iniziativa è stata fortemente voluta dall’azienda sanitaria e dall’assessora alle politiche sociali Antonella Sberna per facilitare la vaccinazione, che avverrà con J&J, soprattuto per gli anziani che vivono in queste località un po’ isolate e lontane dagli hub.

Il bollettino della Asl di ieri: Venticinque nuovi positivi e un solo guarito, i casi attuali sono 237

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15761 (4135 a Viterbo; 11626 in provincia)

Attualmente positivi: 213

Guariti: 15094

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 3

Usciti dalla quarantena: 21457

Comuni con positivi

Viterbo: 4135 casi (119 morti e 3946 guariti)

Civita Castellana: 1060 casi (21 morti e 1023 guariti)

Vetralla: 644 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 606 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 496 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 458 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 399 casi (15 morti e 378 guariti)

Fabrica di Roma: 393 casi (4 morti e 385 guariti)

Ronciglione: 385 casi (15 morti e 361 guariti)

Capranica: 353 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 320 casi (3 morti e 313 guariti)

Sutri: 289 casi (10 morti e 276 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 267 casi (14 morti e 244 guariti)

Monterosi: 254 casi (3 morti e 250 guariti)

Caprarola: 229 casi (5 morti e 216 guariti)

Montalto di Castro: 196 casi (6 morti e 183 guariti)

Acquapendente: 182 casi (9 morti e 172 guariti)

Marta: 170 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 163 casi (5 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 161 casi (2 morti e 151 guariti)

Vasanello: 161 casi (4 morti e 156 guariti)

Piansano: 155 casi (5 morti e 148 guariti)

Canino: 132 casi (2 morti e 127 guariti)

Carbognano: 124 casi (2 morti e 118 guariti)

Monte Romano: 115 casi (1 morto e 113 guariti)

Capodimonte: 88 casi (87 guariti)

Vallerano: 81 casi (1 morto e 78 guariti)

Castiglione in Teverina: 73 casi (1 morto e 67 guariti)

Gradoli: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Villa San Giovanni: 49 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 43 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 39 casi (2 morti e 36 guariti)

Proceno: 15 casi (12 guariti)

Comuni Covid-Free

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Canepina: 180 casi (3 morti e 177 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

Bomarzo: 103 casi (6 morti e 97 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 70 casi (70 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

29 luglio, 2021