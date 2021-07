“Guasto al serbatoio di Tobia, il servizio è tornato regolare”

Viterbo - Lo fa sapere Talete: "Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua del tutto normali"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Talete Spa comunica che durante la notte scorsa, a causa di una improvvisa mancanza di connessione dati tra il serbatoio di accumulo e la stazione di rilancio del potabilizzatore collegato al pozzo Carlini in località Tobia, si è verificato lo svuotamento del serbatoio posto a servizio del quadrante sud della città di Viterbo.

Il guasto è stato prontamente risolto e il servizio tornato regolare. L’azienda comunica che potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua del tutto normali e legati al ripristino dell’erogazione.

Talete Spa comunica di aver attivato tutte le procedure per ridurre al minimo fisiologico il ripetersi in futuro di tali inconvenienti, e comunica, inoltre, che gli uffici sono a diposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento.

L’azienda si scusa per il disagio arrecato all’utenza.

Talete Spa

19 luglio, 2021