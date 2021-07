Hai un ristorante? Smaltisci il tuo olio gratuitamente e rispetta l’ambiente

Economia - Grazie alla D.M. srl di Viterbo potete usufruire di un servizio gratuito di smaltimento oli esausti, in massima sicurezza e pulizia

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – Hai un ristorante, una friggitoria, un negozio di alimentari o un forno e devi smaltire dell’olio esausto? Ci pensiamo noi e il servizio è completamente gratuito.

La D.M. srl di Viterbo propone un importante servizio di smaltimento degli oli alimentari esausti.

Olio esausto

Ma cosa si intende per olio alimentare esausto?

Con tale definizione si indica il rifiuto generato dall’olio che si utilizza in cucina, come ad esempio quello per friggere o quello degli alimenti sott’olio. Tale olio, infatti, diviene un rifiuto a seguito del suo utilizzo, in quanto subisce un processo di ossidazione, assorbendo le sostanze inquinanti della carbonizzazione dei residui dei cibi in esso cotti o fritti, da qui il termine “esausto”, ovvero non più utilizzabile. L’olio esausto, quindi, non è biodegradabile, né organico, motivo per cui non può essere smaltito gettandolo nelle tubature.

La sede della Dm Ecologia

Per questa ragione, la D.M. srl propone, tra le varie formule, un servizio di ritiro degli oli esausti completamente gratuito, mettendo a disposizione dei propri clienti dei fustini dai 25 lt fino ai 1000 lt in comodato d’uso gratuito, che secondo modalità concordate saranno svuotati o sostituiti.

Tale servizio è personalizzabile e svolto nel rispetto delle normative vigenti e dell’ambiente.

Lo “Smaltimento degli oli alimentari esausti” è un servizio rivolto ai ristoranti, alle friggitorie, ai negozi di alimentari, ai forni e a tutte quelle realtà che producono tali rifiuti e che intendono prestare attenzione al disastroso impatto ambientale che possono generare.

Olio esausto

Come riporta Legambiente, infatti, lo smaltimento non corretto degli oli esausti può produrre una serie di conseguenze dannose per l’ambiente, come il malfunzionamento degli impianti di depurazione delle acque con il conseguente incremento dei costi , la contaminazione del suolo e l’inquinamento di fiumi, mari e bacini idrici.

Soprattutto quest’ultimo effetto è dovuto alla caratteristica più nociva di tale rifiuto: la densità. Infatti, l’olio esausto crea una pellicola superficiale che impedisce l’ossigenazione dell’acqua e la penetrazione dei raggi solari in profondità, danneggiando drasticamente l’ambiente marino e precludendo la vita di flora e fauna.

Ed è proprio per questi motivi che è fondamentale smaltire gli oli esausti con le giuste modalità.

Una volta raccolto, tramite un processo chimico chiamato “rigenerazione”, l’olio alimentare esausto è utilizzato per produrre bio­diesel, per attività e prodotti di recupero come l’industria saponiera, i tensioattivi, i materiali grassi e i prodotti per l’edilizia.

I 50 anni di storia della D.M. srl garantiscono tutta la serietà e la professionalità necessaria per operare in un settore così importante e delicato. Ed è per questo, in nome della lunga esperienza, che tale Azienda, negli ultimi anni, ha concentrato la sua attenzione verso l’ambiente e un costante sviluppo verso l’economia circolare, decidendo di mettere la propria organizzazione ed esperienza a disposizione di tutti.

Vuoi più informazioni o accedere a questo servizio completamente gratuito?

Basta contattare gli uffici per ricevere, senza alcun vincolo, tutte le informazioni.

Due possibilità di contatto:

– via mail, basta cliccare sul link:

https://dmecologia.it/preventivo-smaltimento/

e scrivere direttamente

– telefono, chiamando il numero 0761/250581 e potrete chiedere ad un operatore tutto quello di cui avete bisogno.

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











6 luglio, 2021