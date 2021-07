Haiti, morta anche la moglie del presidente assassinato

Cronaca - Jovenel Moise è stato ucciso nella sua abitazione da un commando armato

Il premier è stato ucciso nella sua abitazione da un commando armato. Anche la first lady, inizialmente rimasta solo ferita nell’attacco, è poi deceduta. Secondo quanto riferisce il portale di notizie HaitiLibre, la first lady è morta per le gravi ferite riportate nell’attacco. Il medico haitiano Hans Lancer ha confermato la notizia in una telefonata al programma radiofonico ‘Hoy Mismo’.

Stando a quanto ricostruito, il commando armato di ‘mercenari’, alcuni dei quali parlavano spagnolo, ha ucciso verso l’1 locale (le 7 italiane) nella sua residenza Moise e la moglie. Alcuni residenti della zona hanno affermato di aver visto aggirarsi degli uomini in mimetica nera, di aver sentito degli spari di armi da grosso calibro e di aver notato dei droni volare. Jovenel Moise, 53 anni, era presidente di Haiti dal febbraio 2017. Da gennaio dello scorso anno governava per decreto e senza un parlamento. Ultimamente stava affrontando importi crisi e proteste di associazioni politiche, sociali e religioso che lo ritenevano responsabile di aver causato ad Haiti una profonda crisi politica e costituzionale, usando bande armate per rimanere al potere.

Il portale di notizie InfoHaiti.net ha pubblicato un comunicato del primo ministro Joseph che ha condannato quello che ha descritto come un “atto odioso, disumano e barbaro”. Il premier ha convocato una riunione speciale del consiglio di sicurezza, invitando la popolazione a mantenere la calma.

