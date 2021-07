“Hammamet” e “Gli anni più belli” all’Italian film festival di Berlino

Berlino - Primi tre appuntamenti al Kino in der Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg

Condividi la notizia:











Berlino – Riceviamo e pubblichiamo – L’Italian film festival e il cinema italiano ripartono a Berlino e – dopo la sosta dettata dall’emergenza sanitaria – la seconda parte del 2021 proporrà un calendario ricco di proiezioni, incontri e appuntamenti collaterali.

L’Italian film festival a Berlino

S’inizia a luglio con una versione estiva del festival e con un ciclo proiezioni nella storica sede dell’evento autunnale e – per la prima volta – con un evento open-air nell’arena cinematografica del parco di Friedrichshain.

Primi tre appuntamenti presso il Kino in der Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg: venerdì 16 luglio 2021 con Hammamet di Gianni Amelio; venerdì 23 luglio 2021 con Gli anni più belli di Gabriele Muccino; venerdì 30 luglio 2021 con Non odiare di Mauro Mancini.

Gli spettacoli avranno inizio alle 20,30 e i biglietti saranno disponibili sul sito del festival e del cinema dal 9 luglio 2021.

Grande chiusura giovedì 5 agosto 2021 nel Freiluftkino di Friedrichshain con Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, in concorso alla Berlinale 2019 (Orso d’Argento a Elio Germano come migliore attore) e vincitore di sette David di Donatello 2021 (gli Oscar del cinema italiano).

La proiezione inizierà alle 21,30 e i biglietti saranno disponibili da metà luglio sul sito del Freiluftkino Friedrichshain.

L’autunno dell’Italian Film Festival Berlin partirà poi a ottobre con la mostra fotografica L’Italia nel cinema, il cinema in Italia – presentata in anteprima il 17 giugno presso l’Ambasciata d’Italia – che attraverso le foto di scena di Gianni Fiorito e Philippe Antonello (scattate sui set di The Young Pope di Paolo Sorrentino e Catch-22 di George Clooney, Grant Heslov ed Ellen Kuras), si propone di esaltare il rapporto tra arte cinematografica e fotografia e la capacità di quest’ultime di essere un fondamentale strumento di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico italiano.

Infine, il tradizionale appuntamento con l’ottava edizione dell’Italian Film Festival Berlin (10-14 novembre, Kino in der Kulturbrauerei) e la retrospettiva che ogni anno viene dedicata a un grande protagonista del cinema italiano e che partirà nei giorni del festival per protrarsi fino alla vigilia del Natale in tre cinema di Berlino di tre diversi quartieri della città.

Italian film festival

Condividi la notizia:











5 luglio, 2021