Matteo Renzi, leader di Italia viva: "Ai complottisti dico che ora il 5g prende molto bene, ho il gps in testa"

La vaccinazione di Matteo Renzi

Roma – “Ieri mi sono vaccinato, vale anche senza foto ma almeno stavolta nessuno fa polemica”. Queste le parole, pubblicate su Facebook, di Matteo Renzi, leader di Italia viva.

“Grazie al Nelson Mandela Forum per la perfetta organizzazione nella gestione dei vaccini – ha scritto Renzi -. Il vaccino è valido anche senza foto, ma almeno con questa per una volta nessuno farà polemica. Vacciniamoci perché i contagi cresceranno molto nelle prossime settimane ma con il vaccino si riducono ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi”.

“Ieri mi sono vaccinato. Tutto bene.Ai complottisti dico che ora il 5g prende molto bene. Ho il gps in testa – ha detto oggi su Rainews24 -. Non mi interessa sapere se Salvini si vaccina, se e quando lo fa o lo ha fatto Conte o Giorgia Meloni. Ma dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia”.

“Dobbiamo giocare la carta della franchezza: nelle prossime settimane cresceranno i contagi, perché la variante Delta è molto contagiosa – ha aggiunto il leader di Italia viva -. Ma per chi è vaccinato sarà poco più che un’influenza, ammesso che lo prenda. Laddove i vaccini sono diffusi, sono crollate ospedalizzazioni e decessi. Io dico: fidiamoci dei numeri, non di quello che dice Salvini”.

19 luglio, 2021