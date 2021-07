“Il Partito democratico non ha sottoscritto accordi con nessuna forza politica”

Montefiascone - Il segretario Vincenzo Frallicciardi fa chiarezza

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – In vista delle ormai prossime elezioni comunali di ottobre, nella mia veste di segretario politico del Partito democratico di Montefiascone, riferisco cercando di fare chiarezza sulla situazione in atto sul colle falisco.

Vincenzo Frallicciardi

Come noto si arriva a queste elezioni a seguito della caduta prematura dell’amministrazione Paolini che ha visto nel tempo sfaldarsi la sua maggioranza, e dopo alcune dimissioni dal consiglio, si è arrivati all’atto finale dove ben 5 consiglieri della ex maggioranza si sono dimessi assieme ai 4 dell’opposizione determinando il definitivo scioglimento del consiglio comunale e l’avvento del commissario prefettizio.

Mi si permetta, innanzitutto, di esprimere il mio ringraziamento a tutti i consiglieri, ed in particolare all’azione di coordinamento di Luciano Cimarello, che con la loro difficile ed inevitabile decisione di dimettersi hanno posto fine ad una amministrazione fallimentare che si è distinta in negativo per la carenza di progetti e quindi di finanziamenti, determinando una gestione superficiale ed insufficiente dell’interesse pubblico.

Fin qui il passato, adesso però è necessario rimboccarsi le maniche assumendosi la responsabilità di partecipare alla costruzione di un’alternativa credibile in grado intercettare il consenso necessario per un progetto politico coraggioso e fattibile, finalizzato esclusivamente al bene comune.

In tal senso il Partito democratico ha predisposto una proposta di programma elettorale da condividere con le forze politiche, i movimenti, le associazioni e i cittadini per determinare una alleanza politica e di programma in grado di proporsi per il governo di Montefiascone.

Per questo abbiamo avviato una collaborazione intensa e proficua con forze politiche, associazioni e cittadini interessati che condividevano l’aspettativa e l’ambizione di determinare una netta inversione di tendenza rispetto al passato, avviando politiche innovative, trasparenti ed efficaci per il territorio e per i cittadini.

Pertanto, questa è la reale situazione attuale, ribadisco: che il Partito Democratico non ha sottoscritto accordi con nessuna forza politica in particolare. Naturalmente in paese i rumor interessati riportano voci infondate e fuorvianti, ma questo non ci tange.

Il Partito democratico vuole essere parte di una intesa politica con i soggetti disposti a condividere un programma di governo per la realizzazione di una lista civica che possa coniugare la necessaria esperienza amministrativa con l’esigenza di rinnovamento e di rappresentatività.

Siamo sicuramente più interessati alle ragioni di una alleanza politica leale e solida che unitamente ad un programma illuminato ed efficace di breve, media e lunga scadenza possa far apprezzare agli elettori la bontà di un progetto politico in cui credere e dare la propria fiducia.

Ci rendiamo conto che anche l’individuazione del candidato sindaco e della lista sono altrettanto importanti e pertanto sarà necessario porvi la massima attenzione e condivisione, ma non è possibile cadere vittima dei veti incrociati mettendo a rischio lo stesso progetto politico determinando, in tal modo, l’affermazione di chi ha fallito dopo aver dimostrato di essere inadeguato per gli interessi generali di Montefiascone e dei suoi cittadini.

E’ arrivato il momento di mettere da parte gli interessi di parte, se veramente si vuole il bene di Montefiascone, tutti dobbiamo metterci a disposizione per un progetto politico condiviso ed alternativo.

Non c’è più tempo, è arrivato il momento di far seguire le parole ai fatti.

Diamoci da fare con lealtà e fiducia mettendo a disposizione le migliori capacità, la passione civica, la volontà politica e la necessaria esperienza per dimostrare che anche a Montefiascone è possibile governare al meglio con una classe politica ed amministrativa di qualità.

28 luglio, 2021