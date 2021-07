Impact Lazio, domani la presentazione dei risultati della ricerca-azione

Viterbo - L'assessora Sberna: “Un progetto cofinanziato dall'Unione europea, realizzato dal distretto socio sanitario VT3, finanziato nel 2019 e già rifinanziato”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il territorio come driver di sviluppo locale in ottica transculturale, webinar domani 20 luglio alle ore 10 per la presentazione dei risultati conseguiti attraverso la ricerca-azione, riguardante il progetto Piano Impact Lazio.

Viterbo – L’assessora comunale Antonella Sberna

Ne dà notizia l’assessore ai servizi sociali e ai rapporti con l’Ue Antonella Sberna, presente all’incontro insieme al coordinatore del servizio sociale del Comune di Viterbo Pierangelo Conti.

“Durante il webinar – ha spiegato l’assessore Sberna – verrà illustrato il lavoro realizzato dal distretto socio sanitario VT3 (Viterbo, Canepina, Bassano in Teverina, Vitorchiano, Celleno, Bomarzo, Orte e Soriano al Cimino) nell’ambito della ricerca-azione del piano di intervento regionale.

Progetto che ricordo essere stato realizzato tra il 2020 e parte del 2021, cofinanziato dall’Unione europea nel 2019 per il tramite della Regione Lazio, con il patrocinio del ministero dell’Interno e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Un progetto riguardante l’impatto sociale delle multiculturalità, e quindi tutti i servizi da dover mettere in campo ai fini dell’inclusione, che ha conseguito dei concreti risultati e che è già stato rifinanziato”.

Al webinar interverranno tutti coloro che a vario titolo hanno portato avanti la ricerca. Si parlerà dei risultati conseguiti, di esigenze, bisogni e sfide per il futuro, dello stato attuale e delle prospettive riguardanti il ruolo della mediazione culturale nei processi di integrazione. Per collegarsi al webinar – https://laziocrea.webex.com/laziocrea/j.php?MTID=mf04578616c4523778d2aec45bfcebceb

Comune di Viterbo

19 luglio, 2021