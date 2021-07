Tarquinia - Intervento dei vigili del fuoco

Tarquinia – In fiamme campo a ridosso del casello dell’A12, fumo sulla strada.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Tarquinia per l’ncendio di un paio di ettari di grano a ridosso del casello dell’autostrada.

L’immediato arrivo ha permesso di contenere le fiamme, ma comunque il fumo ha invaso la carreggiata, creando rischio per gli automobilisti.

Pompieri in azione anche in altre zone della provincia per piccoli incendi.

6 luglio, 2021