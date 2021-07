Blera - In campo vigili del fuoco e carabinieri

Blera – In fiamme tetto di una palazzina in ristrutturazione.

Intervento nel pomeriggio a Blera per l’incendio del tetto di un appartamento in una palazzina in ristrutturazione a Blera in via Etruria davanti alla scuola materna.

In azione i pompieri per cercare di contenere le fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale.

Non ci sarebbero persone all’interno, ma sarebbero state coinvolte, in parte, anche le case vicine.

Sarebbero scoppiati anche dei vetri.

Da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

1 luglio, 2021