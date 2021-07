“Inaugurata SorianoImmagine per riscoprire il territorio attraverso la fotografia”

Soriano nel Cimino - Il sindaco Fabio Menicacci alla manifestazione - Ricco il calendario degli incontri

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Lo scorso weekend si è inaugurata con buona partecipazione di pubblico la manifestazione “SorianoImmagine”, alla presenza del sindaco e dell’assessore alla cultura di Soriano. Molti i fotografi, gli appassionati di arte intervenuti sabato 3 luglio al vernissage con gli autori espositori.

Festival dell’Archeologia e della Fotografia SorianoImmagine2021 – La consegna delle targhe

Le 39 mostre non solo promuovono la fotografia, la relazione di essa con l’archeologia, il FoTotempismo (centrale al PhotoFestival) ma allo stesso tempo permettono di fruire delle bellezze della città che le ospita.

Come sottolineato dallo stesso sindaco Fabio Menicacci: “Riscoprire il territorio, attraverso la fotografia”. Piacevole passeggiare tra i vicoli, le piazze, i palazzi, di Soriano al Cimino alla scoperta delle mostre diffuse in ben nove location, in luoghi anche insoliti, come accade per l’installazione presente presso la Baita alla Faggeta. Grazie al festival ci si riappropria del tempo della visione, non più frettolosa, ma piena. Il tempo di scambiare opinioni, impressioni tra fotografi, amici ritrovati, ma anche appena conosciuti. Perché la passione per la fotografia unisce, ed è un linguaggio comprensibile a tutti.

“L’artista, il fotografo sono coloro che analizzano la visione del mondo, l’immagine del mondo e la concezione del mondo” – ha voluto sottolineare Francesca Pandimiglio, attingendo dall’archeologia, affiancando Trifolelli ed Ascoli, ideatori del festival, nell’accurata presentazione delle mostre e degli autori. “Dalla visione all’immagine, all’analisi, al concepirla, quindi, individualmente con i propri requisiti.”

Domenica è stata la volta, invece, dei primi incontri. A Palazzo Chigi si è parlato di “Photosophia”, rivista di fotografia insieme al suo direttore Silvio Mencarelli, e con Gianni Amedeo ed Elisabetta Tufarelli. Nelle sale del comune, invece, si sono inaugurate le conferenze legate all’Archeologia. La prossima vedrà il pomeriggio di sabato 10 luglio Giovanna Ottavianelli affrontare l’iconografia de “L’Aiace suicida”. La FIAF, Federazione italiana associazioni fotografiche, in mostra a SorianoImmagine con alcuni soci, terrà, invece, sempre sabato alle ore 17.00 presso Palazzo Chigi, un interessante intervento sulla fotografia contemporanea, e sul crescente sguardo di quella femminile, anche all’interno della Federazione stessa.

Ci piace ricordare che sono ben 16 le fotografe, artiste presenti a questa terza edizione di SorianoImmagine. Ma c’è davvero una diversa sensibilità nel fotografare tra uomo e donna? Il dibattito si preannuncia interessante. Sarà anche l’occasione per il consigliere regionale Lucio Governa e il delegato regionale Mariano Fanini di raccontarci delle tante attività realizzate nell’ultimo anno dai volontari della Federazione e dell’ultima pubblicazione curata da FIAF Lazio. La monografia, fresca di stampa, è un racconto corale sulla nostra regione, attraverso le fotografie selezionate negli ultimi sei Trofei “Pacifico Spadoni”.

È finalmente tornato il momento di rivederci. Di vivere la fotografia, grazie a Festival come “SorianoImmagine”.

7 luglio, 2021