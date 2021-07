“Incarichi esterni all’università agraria, perché non affidarli al personale interno?”

Tarquinia - La denuncia del Movimento Civico: "All'interno dell'ente ci sono soggetti idonei"

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo ancora una volta ad affrontare un tema di notevole importanza sulla gestione amministrativa dell’università agraria di Tarquinia a guida Borzacchi.

Ci è pervenuta notizia di una nota fatta in questi giorni all’ente sull’affidamento di numerosi incarichi esterni (inerenti al servizio finanziario) e per i quali l’ente dovrà esborsare alcune decine di migliaia di euro.

Nel corso del mandato elettorale affidatogli con le ultime elezioni, la giunta Borzacchi, fin dal giorno del suo insediamento, accusò più volte e in più occasioni le gravi difficoltà economiche ereditategli dalle precedenti amministrazioni.

La cosa che più sconcerta della suddetta nota è la circostanza per cui questi incarichi dati all’esterno, potevano e possono tuttora essere svolti da personale interno dell’ente individuando una struttura organizzativa che unisca le esigenze dell’ente stesso al mandato politico assegnatogli.

Queste cose possono accadere se all’interno di un ente non esistono professionalità atte a ricoprire certi incarichi, ma se all’interno dell’ente ci sono soggetti idonei perché tutto ciò accade?

Giacché all’università agraria di Tarquinia non esiste un’opposizione politica che possa garantire i cittadini/utenti di questo ente di dominio collettivo, noi del Movimento Civico per Tarquinia come rappresentanti politici di una buona parte dei cittadini/utenti della nostra città, chiediamo lumi in merito.

Restando trepidamente in attesa, chiediamo chiarimenti e riscontri su quanto riportato nella citata nota… vale a dire se vi sia stato o meno un utilizzo inappropriato di denaro pubblico o danno patrimoniale dell’ente.

Movimento Civico per Tarquinia

