Incendi a Catania, le fiamme raggiungono le case

Catania - L'aeroporto di Fontanarossa ha sospeso le operazioni di volo per permettere l'intervento degli elicotteri dei vigili del fuoco

Catania – Diversi roghi sono scoppiati nel pomeriggio di oggi a Catania. Le fiammo sono state alimentate dalle alte temperature che hanno sfiorato i quaranta gradi.

Uno dei roghi a Catania

Secondo quanto riporta Repubblica, la zona più colpita è quella del rione Fossa Creta, dove alcune famiglie sono state anche costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Le fiamme avrebbero distrutto anche uno stabilimento balneare. Raggiunte dai roghi anche alcune case di via Palermo.

Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco, della protezione civile e del corpo forestale. Sta arrivando inoltre a Catania personale proveniente da altre province siciliane. Sembrerebbe che al momento i roghi siano sotto controllo.

Molti sono però i disagi causati dalle fiamme. Alcune strade sono state infatti chiuse al traffico e l’aeroporto di Fontanarossa ha sospeso le operazioni di volo, sia quelle in arrivo e che in partenza, per permettere l’intervento degli elicotteri dei vigili del fuoco.

30 luglio, 2021