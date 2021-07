Grotte di Castro - Intervento di vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale – Le fiamme hanno lambito alcune stalle e un bosco

Grotte di Castro – Incendio sulla strada Torretta, a fuoco sterpaglie e un capannone di fieno.

Intorno alle 12,30, per cause in corso d’accertamento, si è sviluppato un incendio sulla strada provinciale Torretta tra Acquapendente e Grotte di Castro.

L’incendio si è propagato in entrambi i lati della strada bruciando delle sterpaglie per circa trecento metri.

Ad andare a fuoco anche un capannone agricolo pieno di fieno che è andato completamento distrutto.Le fiamme hanno lambito alcune stalle con dentro degli animali e un bosco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli insieme alla protezione civile con due squadre di Acquapendente e una di Onano. Sul posto per gestire la viabilità la polizia locale di Acquapendente.

L’intervento è tuttora in corso ma la situazione sembra essere sotto controllo.

25 luglio, 2021