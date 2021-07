In Inghilterra è libera tutti, scattato il Freedom day

Coronavirus - Da oggi decadono le principali restrizioni imposte per la pandemia a cominciare dall'obbligo della mascherina

Londra – Coronavirus, oggi in Inghilterra stata il Freedom day. Quasi tutte le restrizioni emesse per fare fronte alla pandemia sono revocate. Questo, nonostante i contagi siano tornati a salire in modo sensibile.

Da mezzanotte, discoteche aperte, stadi e auditorium a pieno regime e nei pub nessun limite alla presenza di clienti.

La mascherina non è più obbligatoria sui mezzi di trasporto e nemmeno nei negozi, così come decade l’obbligo di lavoro a distanza.

Ma il mondo scientifico non nasconde le preoccupazioni per la scelta, con l’impennata di contagi. In Gran Bretagna si registra il più alto numero di casi, rispetto ai paesi europei.

Anche il ministro alla Salute Javid è risultato positivo.

19 luglio, 2021