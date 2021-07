Wimbledon, Djokovic vince anche il quarto set e batte in finale Berrettini per 3-1

Sport - È stata la prima volta che un tennista italiano ha disputato la finale del torneo

Sport – È iniziata la finale di Wimbledon che vede protagonista l’italiano Matteo Berrettini, numero otto al mondo del ranking Atp, e il serbo Novak Djokovic, numero uno. Berrettini ha vinto uno spettacolo primo set per 6-7, poi Djokovic ha vinto il secondo per 6-4. La partita è dunque al momento in parità per 1-1.

Il match è iniziato alle 15, le 14 in Inghilterra, sul campo centrale del prestigioso e storico complesso tennistico di Wimbledon. Una partita molto importante e significativa per l’Italia. Berrettini è infatti il primo tennista azzurro a raggiungere la finale del torneo.

Il primo set è stato emozionante e pieno di colpi di scena, nel quale Berrettini ha messo in campo una rimonta eclatante. Dopo un inizio non esaltante e molti errori, il tennista italiano è riuscito a recuperare punto dopo punto fino a mettere in seria difficoltà il numero uno al mondo, costringendolo ad arrivare al tie break. Berrettini ha poi vinto il set per 6 game a 7. Un finale tutt’altro che scontato, visto che il tennista serbo stava conducendo il set per 5-3, prima del recupero dell’azzurro. Il game più teso è stato l’ottavo, vinto dall’atleta italiano dopo ben otto deuce.

Il secondo set è stato invece quello del recupero di Djokovic, che si è imposto sul tennista italiano per 6-4. È infatti iniziato in salita il secondo set per Berrettini, che potrebbe aver pagato un po’ di stanchezza accumulata durante il primo. Poi l’azzurro ha recuperato alcuni game, rientrando in corsa per il set. A portarselo però a casa è stato il numero uno del tennis mondiale, Djokovic.

Il tennista serbo è riuscito a portarsi a casa anche il terzo set, e ora conduce la finale per 2-1. Il terzo set è terminato 6-4, esattamente come il secondo. Djokovic ha dominato quasi tutti i game, anche se non sono mancati momenti di difficoltà per il numero uno al mondo, tenendo sempre a debita e sicura distanza Berrettini, che con il giuoco è riuscito comunque a strappare quattro game al serbo.

Anche il quarto set, l’ultimo del match, è stato vinto dal serbo, che ha vinto così l’edizione 2021 del prestigioso Wimbledon. L’ultimo set è cominciato con Berrettini in vantaggio. Poi però, al settimo game, c’è stato il sorpasso da parte del numero uno del mondo, che è così volato fino alla vittoria finale. Il quarto set si è così concluso 6-3 per il serbo.

11 luglio, 2021