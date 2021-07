Viterbo - Domani, 14 luglio, dalle 6 alle 15 - Viabilità alternativa su via Monti Cimini e via Caduti IX Stormo

Viterbo – Via Ippolito Nievo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lavori Barco-Pila, interruzione del traffico in via Ippolito Nievo domani, 14 luglio, dalle 6 alle 15.

A comunicarlo è l’assessora ai Lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che aggiunge: “Tale chiusura sara indicata con apposita segnaletica e attraverso la presenza di personale della ditta. In alternativa saranno percorribili via Monti Cimini e via Caduti IX Stormo”.

Comune di Viterbo

13 luglio, 2021