Interruzione dell’energia elettrica per 7 ore

Viterbo - Mercoledì 21 luglio da mezzanotte e dieci fino alle 7,30 - Tutte le vie e le piazze interessate

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vi comunichiamo che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti mercoledì 21 luglio dalle ore 00,10 alle 7,30.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

– Via Vallepiatta da 2 a 4, 8, da 14 a 22, 3, da 3x a 5, da 9 a 11, da 15 a 17, 21,

29, da 35 a 37, da 41 a 45, da 49 a 53, 19, 27, sn

– Via Fattungheri da 4 a 10, 3, da 7 a 15, us

– Via S. Maria nuova da 2 a 8, da 1 a 1a, 7 us

– Via S. Lorenzo da 4 a 10, da 14 a 34, da 38 a 44, 48, da 11 a 13, 19, da 23 a 33, da 37 a 49, 53, sn

– Via Romanelli da 2 a 6, da 10 a 14, 18, da 24 a 26, 30, da 1 a 3, da 7 a 19, sn

– Via del Ganfione 10, da 14 a 16, 20, 3, sn

– Via Faul da 6 a 12a, 1, da 3c a 3d, 9, sn

– Pza del Gesù 2, 6, da 16 a 28, 3, da 13 a 15, da 19 a 21, da 25 a 27, sn

– Via Cavour 1, da 5 a 7, da 13 a 15, 19, da 23 a 39, da 45 a 49, 53, sn

– Via Chigi da 2 a 16, 20, 24, 3, da 7 a

– Via Zazzera da 4 a 6, 1, da 11 a 19

– Pza Plebiscito da 6 a 8, 14, 5, sn

– Via Ascenzi f. da 4 a 6, 1, sn

– Via Pescheria da 2a a 12, sn

– Via Zelli Pazzaglia sn

– Pza S. Maria Nuova 2, 3

– Via Centoponti sn

– Via Marconi, sn

– via S. Antonio sn

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi

invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Enel

19 luglio, 2021