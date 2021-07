“Intollerabile che gli interessi di partito prevalgano sempre su quelli dei cittadini”

Politica - Viterbo 2020 commenta la seduta del consiglio comunale andata deserta ieri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La seduta di consiglio comunale andata deserta ieri mattina per le assenze della maggioranza dimostra ancora una volta quanto valga questa amministrazione che si è coalizzata per vincere ma non riesce a governare.

Malgrado l’emergenza che tutti stiamo vivendo, ancora una volta hanno prevalso le logiche di partito e le ruggini tra questo e quello schieramento: a farne le spese, come da tre anni a questa parte, sono la città e i suoi cittadini.

E’ intollerabile che le priorità di questa maggioranza siano sempre e comunque gli interessi di partito e mai quelli della città, e non sarà certo l’operazione cortina della riasfaltatura di alcune strade, un’operazione che in città meglio amministrate della nostra è ordinaria amministrazione, ad addormentare la coscienza dei viterbesi che oggi più che mai sentono forte l’esigenza di voltare pagina e dare alla nostra Viterbo la possibilità di riscatto che da tempo si merita.

Movimento civico Viterbo 2020

