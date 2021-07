“Invest in Lazio, pacchetto a favore dell’economia regionale e dell’occupazione”

Roma - Così Alessandra Santacroce vicepresidente di Unindustria con delega alle multinazionali

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “E’ davvero un’ottima notizia l’approvazione da parte della Giunta della Regione Lazio della delibera che istituisce l’unità operativa “Invest in Lazio”. Dichiara Alessandra Santacroce, vicepresidente di Unindustria con delega alle Multinazionali.

“Si tratta di un pacchetto di misure a favore dell’economia regionale e dell’occupazione in termini di attrazione di nuovi investimenti, a sostegno degli insediamenti produttivi esistenti, nonché alla prevenzione e gestione delle crisi aziendali accrescendo le possibilità di risolverle positivamente.

Ringrazio – prosegue – Daniele Leodori Vicepresidente e Assessore Programmazione Economia e Bilancio della Regione Lazio, Claudio Di Berardino Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale e Paolo Orneli Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione con il quale abbiamo intrapreso una collaborazione continua e proficua per tutto il sistema delle imprese. Unindustria sin da subito ha spinto affinché all’interno del pacchetto di misure previste nella delibera vi fosse in particolare il servizio di customer care dedicato alle aziende che nella Regione Lazio hanno creduto e investito.

Gli ultimi dati Istat – spiega – collocano il Lazio al secondo posto tra le regioni d’Italia quanto a numero di addetti e fatturato delle multinazionali estere, e al primo in assoluto per produttività delle stesse, con un valore aggiunto per addetto pari a 118mila euro contro una media nazionale di 90mila. Farmaceutica, Ict, chimica, agroalimentare, solo per citare alcuni dei settori dove le nostre multinazionali sono leader, investendo e contribuendo alla crescita e allo sviluppo in chiave sostenibile e digitale.

L’attenzione riservata dalla Regione Lazio e la misura adottata – conclude – testimoniano le qualità di un’amministrazione lungimirante che ha capito l’importanza di interventi tempestivi di prevenzione, tutela e salvaguardia del patrimonio produttivo del territorio”.

Unindustria

29 luglio, 2021