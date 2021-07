Investe due poliziotti durante un controllo e si dà alla fuga, arrestato un 35enne

Nola - Fermato dopo un pericoloso inseguimento, l’uomo dovrà rispondere di vari reati tra cui il tentato omicidio

Nola – È con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti che un cittadino romeno di 35 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di Nola. Ha investito con la macchina due poliziotti, poi si è dato alla fuga.

La Mazda sequestrata dalla polizia dopo l’arresto del conducente

È successo nel pomeriggio di ieri, quando i poliziotti hanno individuato una macchina Mazda ferma sulla corsia di emergenza nel comune di Castello di Cisterna in direzione di marcia Napoli/Acerra. Scesi dall’auto per controllare, gli agenti hanno visto un uomo al posto di guida con la testa china sul volante e le chiusure delle portiere inserite. I poliziotti hanno quindi cominciato a bussare ripetutamente sui finestrini per destare l’autista, che continuava a non reagire.

Dopo qualche minuto di insistenza, l’uomo ha aperto gli occhi. Gli agenti gli hanno intimato di scendere dalla macchina per effettuare un controllo, ma l’uomo ha acceso la macchina ed è partito investendo i due poliziotti, uno dei quali è finito sul cofano anteriore ed è stato trascinato per circa dieci metri. Il conducente della macchina si è poi dato alla fuga a forte velocità procedendo in direzione di Acerra.

Nonostante l’investimento e le lesioni riportate, entrambi i poliziotti sono riusciti a rialzarsi e a lanciarsi all’inseguimento senza mai perdere di vista la Mazda. Quando si è accorto che la pattuglia della polizia lo aveva raggiunto, il conducente della Mazda ha cominciato a a effettuare manovre pericolose e sorpassi azzardati tra i veicoli in circolazione, nonché a speronare la stessa macchina della polizia per continuare la fuga.

La corsa è terminata quando l’uomo, per via dell’elevata velocità, ha perso il controllo della macchina ed è andato a finire contro un muro di recinzione di un’abitazione, per per poi ruotare su se stessa e fermarsi contro un palo metallico della pubblica illuminazione. Uscito dalla macchina, il conducente si è scagliato con calci e pugni contro i poliziotti. I poliziotti sono riusciti a fermare l’uomo durante la colluttazione.

Nelle verifiche successive, all’interno del veicolo sul lato passeggeri è stata rinvenuta una lattina di “Coca Cola” da 33 cl annerita su di un lato, che fa verosimilmente presumere che ci sia stata consumazione di sostanze stupefacenti. Sempre nella macchina è stato trovato un involucro di cellophane contenente due frammenti di sostanza solida di colore marrone dalle caratteristiche riconducibili verosimilmente ad hashish.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, mentre la vettura e il materiale rinvenuto all’interno venivano sono stati sequestrati. I due agenti hanno riportato lesioni guaribili in 10 giorni.

11 luglio, 2021