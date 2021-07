Iscrizione al registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT3

Comune - Pubblicato l'avviso per l'aggiornamento - Domande entro il 17 settembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Pubblicato l’avviso per l’aggiornamento del Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT3 (Comuni di Viterbo, Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano nel Cimino, Vitorchiano), già istituito dal Comune di Viterbo.

Viterbo – L’assessora comunale Antonella Sberna

L’iscrizione al Registro dà luogo all’accreditamento del soggetto per l’erogazione di servizi assistenziali alla persona quali: assistenza domiciliare a minori, assistenza domiciliare a persone con disabilità, assistenza domiciliare ad anziani e assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale.

I soggetti interessati a svolgere nel Distretto VT3 i servizi alla persona di assistenza domiciliare e di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso e presentare domanda di iscrizione entro le 12,00 del 17 settembre 2021, presso il Protocollo generale del Comune di Viterbo, in via Ascenzi n. 1. Dopo la data di scadenza, le domande potranno pervenire in qualunque momento dell’anno ma saranno prese in esame semestralmente per l’aggiornamento del Registro.

“Con questo avviso si aggiorna la platea degli erogatori dei servizi alla persona al fine di consentire agli utenti di poter scegliere direttamente il fornitore del servizio di cui sono beneficiari. – dichiara l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna – Questo consente sempre di più di poter andare nella direzione della migliore elaborazione del piano personalizzato attraverso la consapevolezza delle procedure e la garanzia degli standard di qualità previsti dalla normativa.”

Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-iscrizione-registro-soggetti-gestori-servizi-alla-persona-distretto-vt3/

Segreteria Servizi sociali – Comune di Viterbo

Capofila Distretto VT3

27 luglio, 2021