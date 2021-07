Israele, da domenica terza dose di vaccino agli over 60

Coronavirus - L’annuncio del primo ministro Naftali Bennett

Tel Aviv – Terza dose di vaccino Covid da domenica in Israele per le persone di età superiore ai 60 anni. Ad annunciare la svolta in tv il primo ministro Naftali Bennett.

“Chiamate i vostri genitori e i vostri nonni, assicuratevi che ricevano la terza dose”, le parole del premier. “La realtà dimostra che i vaccini sono sani e dimostra che proteggono dalla forma grave della malattia e dalla morte. In questo caso vale ciò che accade per il vaccino contro l’influenza, che va rifatto di volta in volta”, aggiunge.

Israele, che ha puntato soprattutto sul vaccino Pfizer, nel panorama caratterizzato dalla variante Delta diventa così il primo paese al mondo a varare la terza dose nel ciclo di vaccinazione. Verrà somministrata agli over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose almeno 5 mesi fa.

