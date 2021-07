Da Civita Castellana alla conquista del web, striscione per Italia – Inghilterra diventa virale: “Meno Beatles più Pooh”

Europei - La festa continua sui social - I complimenti di Tina Cipollari a Leonardo Bonucci: "Noi viterbesi abbiamo una marcia in più"

Civita Castellana – Italia – Inghilterra, la festa azzurra per la vittoria degli Europei continua sui social.

Uno striscione ironico, realizzato da dei ragazzi di Civita Castellana e appeso fuori ad un bar prima della finale, è diventato virale. “Meno Beatles più Pooh”, c’era scritto facendo riferimento alle due celebri band dell’uno e dell’altro paese.

La foto dello striscione è stata ricondivisa anche da Roby Facchinetti: “Tutti gli inglesi erano convintissimi che la coppa fosse già loro prima ancora di giocare contro di noi. Invece, purtroppo per loro, la prestigiosa coppa, vinta meritatamente, è arrivata in Italia. Godo”.

Dedica ai ragazzi di Civita Castellana da parte di Dodi Battaglia. “Un grande abbraccio va a Giulia, Lorenzo, Andrea, Athos, Maila e Maria Vittoria di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, per aver affrontato la finale del campionato europeo di calcio con il pensiero rivolto anche alla musica. Un modo simpatico e scherzoso, senza nulla togliere alla grande storia artistica di entrambi i gruppi”.

Sempre via social, complimenti dall’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, a Leonardo Bonucci, fautore della rete del pareggio e miglior giocatore in campo. Entrambi sono originari di Viterbo. “Noi viterbesi, una marcia in più. Grandi!”.

13 luglio, 2021