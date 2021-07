Italia – Spagna, Leonardo Bonucci scambiato per un invasore di campo

Sport - Calcio - Curioso episodio al termine del match di ieri

Condividi la notizia:











Londra – Leonardo Bonucci scambiato per un invasore di campo.

Curioso episodio al termine del match tra Italia e Spagna. Corso a bordo campo per festeggiare insieme ai tifosi, al momento di tornare in campo il difensore azzurro รจ stato bloccato da una steward che l’ha scambiato per un supporter.

Il numero 19 della Nazionale, come si vede dal video del Corriere della sera, guarda stupito l’addetta alla sicurezza che dopo pochi istanti si rende conto dell’errore. Il tutto finisce con l’abbraccio tra i due protagonisti.

Condividi la notizia:











7 luglio, 2021