Jeff Bezos vola nello spazio, la capsula New Shepard raggiunge i cento chilomtri di altezza poi torna a terra

Van Horn - La missione, durata circa 10 minuti, promette importanti sviluppi per il turismo spaziale

Condividi la notizia:











Van Horn – Jeff Bezos, fondatore di Amazon e dell’azienda spaziale Blue Origins, si è lanciato oggi nello spazio con la capsula New Shepard. Ad accompagnarlo in questo storico viaggio il fratello Mark, l’aviatrice 82enne Wally Funk e Oliver Daemen, studente di 18 anni.

Il volo della capsula New Shepard

L’impresa dell’agenzia spaziale di Bezos permette di compiere importanti passi in avanti sul fronte del turismo spaziale. Ed è proprio con l’obiettivo di portare dei non professionisti nello spazio che Blue Origins ha sviluppato la capsula New Shepard, utilizzata oggi per la missione.

La capsula New Shepard di Blue Origins è decollata intorno alle 15.12 (ora italiana) da una base di lancio vicino a Von Horn, in Texas. Il volo è durato complessivamente 11 minuti. La capsula ha raggiunto i 106 chilometri di altezza, poi ha cominciato le operazioni per il ritorno. Il mezzo è atterrato senza nessun tipo di problema nel deserto del Texas. Quando la New Shepard ha superato la linea di Karman, che delimita a cento chilometri di altezza il confine tra atmosfera e spazio, si sono levate al suo interno urla di gioia da parte dell’equipaggio.

“Congratulazioni a tutto il Team Blue, passato e presente, per aver raggiunto questo momento storico nella storia dei voli spaziali – ha twittato l’azienda Blue Origins -. Questo primo equipaggio di astronauti si è iscritto nei libri di storia dello spazio, aprendo la porta attraverso la quale molti dopo passeranno”. L’azienda fa sapere la propria intenzione di organizzare altri voli quest’anno e di avere già altri clienti pronti a trasformarsi in astroturisti.

Il volo nello spazio di oggi, oltre a promettere grandi sviluppi per il turismo spaziale, è simbolico anche per un altro motivo: esattamente 52 anni fa, il 21 luglio 1959, l’astronauta Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla luna.

Con il volo di oggi, Funk e Daemen sono diventati rispettivamente la più anziana e il più giovane turista spaziale.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlightpic.twitter.com/rzkQgqVaB6 — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021

Condividi la notizia:











20 luglio, 2021