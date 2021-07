La cantante Sivan Arbel in concerto per “Cookin’jazz”

Tarquinia - Il 18 luglio alle 21,30 in piazza Giuseppe Mazzini, per il terzo appuntamento della rassegna

Tarquinia

Tarquinia – La cantante israeliana Sivan Arbel protagonista per il terzo concerto della rassegna “Cookin’jazz”, organizzata dai ristoranti Arcadia, Cavatappi, Namo Ristobottega, nell’ambito di WeTarquinia, progetto di promozione e valorizzazione della città e del suo territorio.

Accompagnata da Alessandro Bravo, al piano, Francesco Pierotti, al contrabbasso, e Alberto Argiro, alla batteria, si esibirà il 18 luglio, dalle 21,30, sulla terrazza di piazza Mazzini, nel centro storico, per una serata tra jazz e ottimo cibo curata dallo staff del ristorante Arcadia.

“Un onore avere con noi un’artista di questo livello – afferma Daniela Coletta, titolare insieme al marito Giuseppe del ristorante Arcadia -. Siamo soddisfatti per come sta andando la rassegna. Musica eccellente, con esibizioni dal vivo di grande qualità artistica, e una cucina che mette in risalto i prodotti del territorio tarquiniese hanno trovato pieno apprezzamento da parte delle persone che hanno partecipato ai primi due appuntamenti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamarci allo 0766 855501 o 348 2526330”.

Acclamata dalla critica, Sivan Arbel è anche compositrice e arrangiatrice: un talento effervescente della scena jazz internazionale. La sua musica, gli arrangiamenti e i testi originali aprono una finestra sul suo ricco mondo interiore. Stratifica giocosamente le sue espressioni artistiche con il suo amore per il jazz e le diverse influenze musicali che derivano dalle sue radici israeliane e dai viaggi globali.

7 luglio, 2021