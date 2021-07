“La finale tra Italia e Inghilterra va rigiocata”, la petizione online raccoglie già oltre 100mila firme

Euro2020 - Per i tifosi d’oltremanica, il capitano Chiellini andava espulso per la trattenuta ai danni di Saka

Londra – Rigiocare la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley. È la richiesta dei tifosi d’oltremanica reduci del secondo posto ai campionati europei.

Euro2020 – La trattenuta di Chiellini ai danni di Saka

A due giorni dalla finale, arriva la petizione sul web per proporre di tornare sul campo da gioco. Il motivo? Secondo i tifosi inglesi le decisioni dell’arbitro Kuipers avrebbero favorito l’Italia e quindi falsato la partita. Nel mirino di chi ha promosso l’iniziativa – Sharon Guilmen – c’è in particolare la trattenuta con cui il capitano della nazionale italiana Giorgio Chiellini, nel finale dei tempi supplementari, ha evitato la fuga di Saka. Il gesto del capitano azzurro è stato punito con l’ammonizione, da regolamento.

Per i tifosi inglesi, Chiellini doveva essere espulso. Da qui, la richiesta di ripetere la partita con un arbitro “imparziale”. “La partita dell’11 luglio non è stata affatto corretta”, si legge nel testo che accompagna la petizione, già sottoscritta da oltre 100mila persone. “L’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo dopo aver trascinato i giocatori inglesi come fossero schiavi. Le spinte, le trattenute, i calci. E all’Italia dopo tutto questo è stato permesso di vincere? Totalmente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un’espulsione per la sua condotta e la partita dovrebbe essere ripetuta con un arbitro imparziale”, prosegue il testo.

13 luglio, 2021