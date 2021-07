Sport - La giovane e rampante società della Tuscia, può fregiarsi della qualifica di Academy per la provincia di Viterbo

Viterbo – sponsorizzato – La P.F.C. innesta il turbo e… il turbo si chiama Ternana calcio.

Si perché da oggi, la giovane e rampante società della Tuscia, può fregiarsi della qualifica di Academy per la provincia di Viterbo.

Polisportiva Faul Cimini

Tutto questo inorgoglisce l’intero club perché, dopo le visite alla Scuola Calcio Èlite ricevute nei mesi scorsi dai responsabili della vicina società umbra, gli viene riconosciuto tutto quel lavoro svolto finora con molta professionalità.

Al centro della progettualità delle due società troviamo la crescita dei nostri tecnici e al contempo la possibilità di dare ai giovani calciatori della nostra provincia l’opportunità di poter un giorno approdare, non per un semplice passaparola tra gli addetti ai lavori ma grazie ad uno scouting continuo, in un campionato professionistico di primo livello.

La P.F.C. si proporrà alle società del viterbese che intenderanno avvalersi di questa possibilità con una partnership leale e costruttiva. Il ruolo di Academy e non di semplice affiliata è lo stesso riconosciuto a società importanti del panorama nazionale come l’F.C. Rieti.

Un altro mattone è stato messo per la costruzione di una Scuola Calcio e di conseguenza di un Settore Giovanile dove ognuno potrà migliorare le proprie capacità, attraverso il lavoro di tecnici preparati e volenterosi di trasmettere le loro conoscenze ai giocatori in erba.

Dalle prossime settimane la fattiva collaborazione si tradurrà in attività pratiche sul campo sia nella Tuscia che a Terni e … chissà forse un giorno potremo vedere un nostro ragazzo esordire al mitico Liberati!!!

18 luglio, 2021