Con la statua di Alice nel paese delle meraviglie, annullo filatelico speciale

Viterbo - Sabato 10 luglio dalle 9 alle 15 a Sant'Angelo di Roccalvecce

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Poste Italiane, in occasione della manifestazione “Un giorno tra le Fiabe: Alice nel Paese delle Meraviglie”, sarà presente sabato 10 luglio con uno speciale annullo filatelico figurato.

L’evento celebrerà l’apposizione e inaugurazione della Statua di Alice nel Paese delle Meraviglie vicino alla casa di Alice. Il timbro figurato, è stato richiesto dall’associazione culturale Acas per celebrare l’evento.

Lo speciale annullo sarà disponibile, per tutti coloro che desiderano un ricordo della manifestazione, presso il servizio temporaneo allestito dalle 9 alle 15 in piazza Vittorio Emanuele, a Sant’Angelo di Roccalvecce.

Con l’annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate allo sportello, dove potrà essere visionata una vasta collezione di prodotti filatelici.Il bozzetto avrà la seguente legenda: “Un giorno tra le Fiabe: Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Saranno, inoltre, disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’evento, rimarrà a disposizione per i sessanta giorni successivi presso la Filiale di Viterbo – Servizio Commerciale – Filatelia Via Ascenzi – Viterbo. Trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione c/o il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, a ricordo dell’evento.

7 luglio, 2021