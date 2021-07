La Viterbese di Dal Canto prende forma

Sport - Calcio - Serie C - In attesa di alcuni colpi tra difesa e centrocampo, il 4-3-3 del tecnico veneto inizia a delinearsi - L'attacco è quasi completo con Volpe ed Errico in cerca di riscatto

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Mbende, ancora senza partner, al centro della difesa. Bensaja in cabina di regia e Tounkara, al momento inamovibile, a guidare il tridente d’attacco. La Viterbese di Dal Canto inizia a prendere forma, in attesa degli ultimi acquisti.

Se il reparto avanzato è quasi completo, con otto elementi per tre maglie, la difesa e il centrocampo sono ancora sguarniti: nel primo caso, vista la presenza di due terzini destri (Baschirotto e Fracassini) e due terzini sinistri (Urso e Ricchi), mancano solamente due centrali di livello mentre nel secondo, composto dai soli Bensaja, Salandria e Calcagni, serviranno almeno quattro rinforzi tra under e over.

Con Murilo e Volpicelli l’utilizzo del 4-3-3 appare più che scontato, anche se il nuovo allenatore gialloblù, nel giorno della sua presentazione, ha lasciato spazio anche ad altre varianti (4-3-1-2 e 4-2-3-1).

Attualmente i giocatori in rosa sono 19, un numero che permette di abbozzare un primo schieramento che nel corso dell’estate verrà sicuramente modificato dal calciomercato sia in entrata che in uscita. Davanti a Daga (anche in questo caso mancano un secondo e un terzo portiere under) ci sono Baschirotto, Ricci, Mbende e Urso con Salandria, Bensaja e Calcagni a centrocampo e Volpicelli, Tounkara e Murilo in attacco. Il tutto con Errico e Volpe, appena arrivati dal Frosinone, in cerca di riscatto dopo una stagione negativa: entrambi partono dalle retrovie ma se dovessero ritrovare la condizione fisica giusta il loro apporto potrebbe diventare fondamentale.

Resta da definire, infine, la posizione del terzo under in campo. Se due caselle verranno sicuramente occupate dal portiere e dal terzino sinistro, per l’ultima è possibile una strategia “mista” in funzione delle partite e della disponibilità dei calciatori nei vari ruoli. In questo senso si potranno rivelare importanti le seconde linee.

Samuele Sansonetti

Viterbese – la rosa 2021-2022

portieri: Riccardo Daga (00)

difensori: Federico Baschirotto (96), Matteo Fracassini (00), Emmanuel Mbende (96), Oliver Urso (99), Niccolò Ricchi (00), Ludovico Ricci (01), Paolo Cerroni (00)

centrocampisti: Nicholas Bensaja (95), Riccardo Calcagni (94), Francesco Salandria (95)

attaccanti: Simone D’Uffizi (04), Andrea Errico (99), Murilo (95), Marco Simonelli (00), Edoardo Tassi (98), Mamadou Tounkara (96), Michele Volpe (97), Emilio Volpicelli (92)

13 luglio, 2021