La Viterbese parte forte, Frosinone battuto 2-1

Sport - Calcio - La squadra di Dal Canto supera i canarini con gol dell'ex Errico e di Camilleri

Fiuggi – Se il buongiorno si vede dal mattino, la Viterbese da stasera ha di che sorridere. I gialloblù di mister Dal Canto, alla prima amichevole stagionale, battono per 2-1 il più quotato Frosinone allo stadio dei Prati di Fiuggi e iniziano il precampionato con il piede giusto.

Sport – Calcio – L’amichevole Frosinone-Viterbese

Un risultato che va preso con le molle, ovviamente, ma che permette alla truppa gialloblù di affrontare con più entusiasmo la marcia d’avvicinamento al campionato.

Gara divertente, con le squadre ancora alla ricerca della naturale intesa e col Frosinone che, nonostante la categoria superiore rispetto alla Viterbese, appare più affaticato dal maggior numero di giorni di allenamento alle spalle.

Dopo una fase iniziale abbastanza equilibrata, al 29′ ci pensa Errico, ex di turno, a mandare in vantaggio la Viterbese, con un sinistro in diagonale preciso. Il gol subito scuote il Frosinone, che si riversa in attacco, ma la difesa ospite fa buona guardia e mantiene il parziale di 1-0 fino al riposo. Errico, invece, è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico pochi minuti dopo la gioia della rete.

Nel secondo tempo il coach dei Canarini, l’ex campione del mondo Fabio Grosso, inizia subito la ricca serie di cambi tipica delle amichevoli estive e manda in campo nuovi giocatori a ritmo continuo. Tra i subentrati c’è anche Alessio Zerbin, in maglia Viterbese nella stagione 2018-19 e fresco di arrivo a Frosinone, che al 16′ firma il pareggio praticamente al suo primo pallone toccato con la nuova maglia.

Ma i Leoni non ci stanno e appena 4 minuti dopo, al 20′, tornano davanti, grazie a un gran destro di Camilleri (anche lui entrato a inizio secondo tempo) da un’azione di mischia.

Di nuovo il Frosinone è costretto a inseguire, ma la difesa della Viterbese resiste e porta a casa un successo forse insperato e in ogni caso prezioso.

Il prossimo impegno per la truppa Dal Canto è in programma sabato pomeriggio alle 17 a Cascia, contro l’Ascoli dell’ex Baschirotto.

FROSINONE – VITERBESE 1-2

Frosinone primo tempo: Ravaglia; Brighenti, Szyminski, Bevilacqua, Koblar; Gori, Maiello, Vitale; Iemmello, Satariano, Tribuzzi.

Frosinone secondo tempo: De Lucia; Bevilacqua, Gatti, Szyminski (35’ st Giordani), Zampano; Maiello (11’ st Rohden), Gori (11’ st Boloca), Haoudi; Tribuzzi (28’ st Charpentier), Satariano (11’ st Ciano), Vitale (11’ Zerbin). A disposizione: Palmisani, Pahic, Jirillo, Cangianiello.

Allenatore: Grosso.

Viterbese: Bisogno; Fracassini (28’ st Marenco), Mbendè (1’ st Camilleri), Var der Velden (1’ st Ricci), Ricchi; Calcagni (1’ st D’Uffizi), Salandria, Errico (35’ pt Simonelli); Aromatario, Tassi (18’ st Pampano), Volpicelli (1’ st Zanon). A disposizione: Chicarella, Borsellini, Natale, Fedel.

Allenatore: Dal Canto.

Arbitro: Ghinelli di Roma2; assistente 1 Almanza di Latina; assistente2 Tasciotti di Latina.

Marcatori: 29’ pt Errico (V), 16’ st Zerbin (V), 20’ st Camilleri (V).

Note: spettatori 200 circa; angoli: 15-2 per il Frosinone; ammoniti: 34’ st Natale; recuperi: 3’ st.

28 luglio, 2021