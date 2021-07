La Viterbese punta Alagna, ex capitano dell’Ascoli Primavera

Sport - Calcio - Serie C - Difensore centrale classe 2002, nella passata stagione ha collezionato 29 presenze e cinque reti nel campionato giovanile

di Samuele Sansonetti

Sport – Calcio – Manuel Alagna

Viterbo – Altro giovane in arrivo per la Viterbese.

Molto attivo sul mercato, il club gialloblù sta per perfezionare l’acquisto di un under per il reparto arretrato.

Si tratta di Manuel Alagna, difensore centrale classe 2002, reduce da una stagione con la Primavera 1 dell’Ascoli giocata con la fascia da capitano al braccio.

Nonostante l’ultimo posto in classifica dei bianconeri, il calciatore ha disputato un’ottima stagione con 29 presenze condite da cinque reti e due assist.

Rimasto svincolato in estate, secondo fonti vicine alla società marchigiana potrebbe ben presto trasferirsi nella Tuscia, sponda Viterbese, dove ritroverebbe un altro ex bianconero: Edoardo Tassi.

La squadra di Alessandro Dal Canto, nel frattempo, continua a lavorare a Viterbo in attesa di partire per il ritiro che si svolgerà dal 25 luglio al 7 agosto tra Soriano nel Cimino e Canepina.

Viterbese – la rosa 2021-2022

portieri: Luca Bisogno (00), Riccardo Daga (00)

difensori: Federico Baschirotto (96), Matteo Fracassini (00), Emmanuel Mbende (96), Oliver Urso (99), Niccolò Ricchi (00), Ludovico Ricci (01), Paolo Cerroni (00)

centrocampisti: Nicholas Bensaja (95), Riccardo Calcagni (94), Francesco Salandria (95)

attaccanti: Simone D’Uffizi (04), Andrea Errico (99), Murilo (95), Marco Simonelli (00), Edoardo Tassi (98), Michele Volpe (97), Emilio Volpicelli (92)

19 luglio, 2021