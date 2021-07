La Xc Motorsport si prepara al weekend di Magione

Sport - Automobilismo - La squadra di Civita Castellana sarà impegnata nel quinto round del trofeo Predator’s

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – L’Asd Xc motorsport è pronta a tornare in pista, in occasione del quinto round stagionale del trofeo Predator’s, che si svolgerà dal 31 luglio al 1 agosto all’autodromo dell’Umbria di Magione.

Nella gara umbra, penultima tappa del campionato del monomarca dedicato alla vetture formula della factory emiliana, il team schiererà Giorgio Massaini, Fabrizio Massaini, Stefano Bosi e Mario Benvenuti.

Per Giorgio e Fabrizio Massaini, che si alterneranno al volante della formula Predator’s Pc015H numero 8, l’obiettivo è quello di fare bene su una pista che entrambi i piloti conoscono bene, riscattando il weekend di Misano che è stato dolceamaro per il binomio composto da padre e figlio.

II secondo binomio composto da Stefano Bosi e Mario Benvenuti, che si divideranno il sedile sulla Predator’s numero 2, avrà come obiettivo la conferma del crescendo delle prestazioni messo in mostra nelle ultime gare, su una pista amica dove entrambi i piloti hanno avuto già dei trascorsi e che conoscono molto bene.

Stefano Bosi: “Magione è una pista che conosco bene. Spero di riuscire a trovare subito quel feeling con l’auto che mi permetta di continuare nei progressi evidenziati a Misano. Il weekend sarà sicuramente caldo, sia per le temperature pronosticate che per i rivali sempre agguerriti”.

Fabrizio Massaini: “Magione è una pista con cui ho un buon feeling e credo che si possa adattare bene alle caratteristiche della PC015H. Ci affacciamo a questo weekend con molta fiducia, visti i progressi messi in campo e speriamo di chiudere con un ottimo risultato”.

Giorgio Massaini: “Finalmente si torna a correre e tornare a farlo su una pista che conosco molto bene, come Magione sicuramente mi dà fiducia. L’obiettivo è quello di portare a casa una buona prestazione e riscattare il brutto weekend avuto nella precedente gara di Misano”.

Mario Benvenuti: “Conosco bene Magione anche se non ci ho mai girato con una formula e soprattutto sono 2 anni che non vado più. Weekend caldo in tutti i sensi”.

Il programma di gara prevede per sabato 31 luglio una sessione di prove libere alle 11,55 e le qualifiche alle 18,30, mentre domenica 1 agosto gara 1 è prevista alle 13,30 e gara 2 alle 17,35.

Asd Xc Motorsport

29 luglio, 2021