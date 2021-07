L’Active network pensa già al futuro, confermato David Ceppi

Sport - Calcio a cinque - Serie A2 - Il club di Viterbo, reduce dalla sconfitta nella finale dei playoff, prolunga il rapporto con l'allenatore

Condividi la notizia:











Sport – Calcio a cinque – Active network – David Ceppi

Viterbo – Idee chiare sul futuro. Non poteva essere altrimenti per l’Active network, nonostante la sconfitta nella finale dei playoff che non cancella una stagione da incorniciare.

La stagione è appena finita ma il club del presidente Marco Valenti ha già iniziato a programmare la prossima annata, partendo da un tassello fondamentale: si tratta di David Ceppi, confermato alla guida della formazione viterbese anche per il 2021-2022.

A ufficializzare il prolungamento del rapporto con il tecnico, la società tramite i propri profili social.

“E’ ora di mettersi alle spalle la stagione appena conclusa e di pensare al futuro – si legge nella nota dell’Active –. Sarà difficile ripetere questa annata ma il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci, ripartiamo insieme a David Ceppi e non poteva essere altrimenti. Forza e coraggio“.

Avanti insieme a Ceppi per un nuovo campionato di serie A2, con l’obiettivo di centrare i playoff per poi provare a realizzare quel sogno sfumato solo in finale.

Condividi la notizia:











2 luglio, 2021