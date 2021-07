L’allarme dell’Oms, casi in aumento in Europa dopo tre mesi in calo

Coronavirus - Massima attenzione agli stadi e agli spostamenti degli spettatori

Ginevra – Casi in aumento in tutta Europa dopo tre mesi in calo. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione mondiale della sanità.

Coronavirus – Mascherine all’aperto

“La scorsa settimana, il numero di casi è aumentato del 10% a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni”, ha detto il direttore regionale dell’Oms per l’Europa Hans Kluge in una conferenza stampa. Così diventerebbe sempre più reale il rischio di una terza ondata di contagi “a meno che non rimaniamo disciplinati” ha sottolineato.

Massima attenzione agli Europei 2020 di calcio. L’Organizzazione mondiale della sanità sollecita un “migliore monitoraggio” degli spettatori degli Europei di calcio, alla luce dell’andamento dei contagi da Covid, invitando le città che ospiteranno le ultime partite di calcio europeo a effettuare controlli più accurati durante gli spostamenti degli spettatori, anche prima del loro arrivo e dopo la loro partenza dallo stadio. “Dobbiamo guardare oltre gli stadi”, ha detto Catherine Smallwood, funzionario della Oms europea.

2 luglio, 2021