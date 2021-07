L’Ance presenta la guida al Superbonus 110%

Economia - La piattaforma web permette di compiere analisi di fattibilità a imprese e amministratori di condominio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Di fronte a interesse e richieste sempre maggiori a usufruire del Superbonus edilizio al 110%, Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha attivato la piattaforma web Quantobonus110.ance.it per fornire ai cittadini informazioni rilevanti e corrette su requisiti e modalità di accesso al bonus e per aiutarli a calcolare l’ordine di grandezza dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico da effettuare sia su condomini che su unità unifamiliari.

Grazie a un breve quiz e a una calcolatrice digitale, attraverso le intuitive pagine del sito il potenziale committente sarà guidato nel complesso e articolato mondo del Superbonus per ricevere un orientamento utile a dialogare con l’impresa.

La piattaforma Quantobonus110 potrà inoltre aiutare anche le imprese di costruzioni e gli amministratori di condominio a compiere veloci analisi di fattibilità circa gli interventi da mettere in cantiere.

“Uno strumento alla portata di tutti – commenta Andrea Belli, presidente di Ance Viterbo – facile da utilizzare e completo di tutte le informazioni economiche, fiscali e giuridiche necessarie per orientarsi nella scelta dei lavori da intraprendere sul proprio immobile. Riteniamo questa iniziativa assolutamente utile sia per i cittadini, sia per imprese e operatori economici del nostro territorio. Il Superbonus edilizio al 110% è una straordinaria opportunità per incentivare la ripresa ed è fondamentale conoscere e far conoscere pienamente e correttamente tutte le possibilità che offre”.

28 luglio, 2021